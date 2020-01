Saiu o clipe caliente de Tove Lo e MC Zaac; assista ‘Are U gonna tell her?’

Reprodução/YouTube Vídeo foi gravado em São Paulo no fim do ano passado e divulgado nesta quarta-feira (29)



Tove Lo divulgou nesta quarta-feira (29) o videoclipe de sua parceria com MC Zaac. A faixa “Are U gonna tell her?” foi lançada em setembro do ano passado e ganhou um clipe quentíssimo dirigido pelo duo paulistano Alaska.

Cantando sua parte em português, o funkeiro foi convidado pela própria Tove Lo para participar de seu quarto álbum de estúdio, o “Sunshine Kitty”. Eles se conheceram após algumas passagens dela pelo Brasil e, segundo Zaac, a intermediação para a parceria se deu pela gravadora de ambos, a Universal Music.

Desde o início do ano, a artista já lançou outras duas músicas inéditas produzidas por Finneas, o irmão de Billie Eilish: “Bikini Porn” e “Passion & Pain tastes the same when I’m Weak”.

Veja o clipe: