Coldplay anuncia quinto show extra em São Paulo; saiba detalhes

Após ingressos dos dias 15, 16, 18 e 19 de outubro esgotarem, banda divulgou uma nova data

Reprodução/Instagram/coldplay Em outubro, Coldplay fará cinco shows em São Paulo



A banda Coldplay anunciou nesta segunda-feira, 30, que fará mais um show da turnê “Music Of The Spheres” em São Paulo, no dia 21 de outubro, e a cantora H.E.R fará uma participação especial. As apresentações acontecerão no Allianz Parque os ingressos para os dias 15, 16, 18 e 19 de outubro já estão esgotados. A venda de ingressos para o quinto show extra da banda começam a ser vendidos na terça-feira, 31, para os clientes do cartão Elo a partir das 10h online e 11h nas bilheterias oficiais. Já o público geral, poderá comprar na quarta-feira, dia 1 de junho, no site da Evetim ou nas bilheterias, os horários seguem os mesmos da pré-venda. Os valores vão de R$ 245,00 a R$ 980,00. Nenhuma outra banda ou artista se apresentou cinco vezes no Allianz Parque em uma mesma turnê. O grupo, que tem Chris Martin como vocalista, também vai se apresentar no Rock in Rio no dia 10 de setembro, sendo a atração principal do Palco Mundo. Para realizar a turnê mundial, que passará por outros países da América Latina, o Coldplay adotou uma série de iniciativas de sustentabilidade.