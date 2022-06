Coldplay anuncia sexta apresentação em São Paulo; veja datas

Apresentação foi marcada para o dia 22 de outubro; banda também fará shows no Rio de Janeiro, incluindo uma apresentação no Rock In Rio

Frazer Harrison/Getty Images/AFP (Photo by Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) Grupo liderado por Chris Martin está em turnê para promover seu trabalho mais recente, 'Music Of The Spheres'



Depois de esgotarem os ingressos para cinco apresentações, o Coldplay anunciou o seu sexto show na cidade de São Paulo. O anúncio foi feito pelo perfil oficial da banda no começo da tarde desta quarta-feira, 1°. O novo show está previsto para o dia 22 de outubro deste ano e acontecerá no Allianz Parque. A apresentação faz parte da turnê de promoção do novo álbum da banda, Music Of The Spheres. O grupo, que é dono de hits como “Fix You“, “Clocks“, “Viva La Vida” e “My Universe“, também se apresentará na capital paulista nos dias 15, 16, 18, 19 e 21 de outubro. Além disso, o quarteto também se apresentará no Rock In Rio no dia 10 de setembro e em dois shows à parte no Rio de Janeiro nos dias 11 e 12 de outubro. Depois de deixar o Brasil, o Coldplay vai para a Argentina, onde fará nove shows na capital Buenos Aires.