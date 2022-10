Coldplay anuncia show extra em Curitiba e chega a 10 apresentações no Brasil

Além das duas apresentações na capital paranaense, banda fará seis shows em São Paulo e outros dois no Rio de Janeiro; turnê chega ao Brasil em março de 2023

MAURO PIMENTEL / AFP Banda se apresentará no Brasil durante o mês de março de 2023



Depois do reagendamento dos shows da turnê Music Of The Spheres, o Coldplay anunciou o décimo show no Brasil. A nova apresentação foi confirmada pelo site oficial do grupo britânico, que mostrava um show extra na cidade de Curitiba, no Paraná, para o dia 22 de março de 2023, um dia após a data da apresentação original, anunciada nesta semana e marcada para o dia 21. Os dois shows acontecerão no Estádio Couto Pereira. As vendas do show começam nesta sexta-feira, 21, e acontecerão pelo site da Eventim. Os valores dos ingressos variam de R$ 245 a R$ 490 (meia-entrada) e de R$ 490 a R$ 980 (inteira). Com a nova data, a banda fará dez shows no Brasil, sendo seis em São Paulo (10, 11, 13, 14, 17 e 18 de março), dois em Curitiba (21 e 22 de março) e dois no Rio de Janeiro (25 e 26 de março). Vendas de ingressos extras para as apresentações em São Paulo e no Rio de Janeiro foram abertas nesta quinta.