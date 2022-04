Coldplay anuncia três shows extras no Brasil em 2022, além do Rock in Rio

Banda britânica se apresentará em São Paulo e Rio de Janeiro em outubro, um mês após o festival

Reprodução/Facebook Vocalista Chris Martin é o nome mais conhecido do Coldplay, banda fundada em 1996



A banda britânica Coldplay anunciou nesta quinta, 7, que fará três shows no Brasil em outubro de 2022, além do que já está marcado para o Rock in Rio, em setembro. O grupo se apresentará no estádio do Engenhão, no Rio, no dia 11 de outubro, e no Allianz Parque, em São Paulo, nos dias 15 e 16 de outubro, como parte da turnê mundial do álbum ‘Music of the Spheres’, lançado em 2021. A abertura das apresentações será feita pela cantora H.E.R. O valor dos ingressos varia de R$ 230 a R$ 980. De acordo com a organização dos eventos, quem for cliente dos cartões Elo terá uma pré-venda exclusiva a partir do dia 11 de abril, a partir das 10h no site Eventim e a partir das 11h nas bilheterias físicas oficiais (Jeunesse Arena, no Rio; e estádio do Morumbi, em São Paulo). A venda ao público geral começa no dia seguinte, 12 de abril, nos mesmos canais e horários.