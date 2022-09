Coldplay é destaque com show iluminado por pulseiras de LED no penúltimo dia do Rock in Rio

A banda britânica, que distribuiu 100 mil pulseiras com inteligência artificial, conseguiu fazer uma apresentação colorida, contando também com alterações no Palco Mundo, que ganhou novos refletores e canhões de luz

MAURO PIMENTEL / AFP Coldplay foi o destaque do penúltimo dia do Rock in Rio



O Coldplay se destacou ao fazer um show emocionante e iluminado por pulseiras de LED na noite deste sábado, 10, no penúltimo dia do Rock in Rio 2022. A banda britânica, que distribuiu 100 mil pulseiras com inteligência artificial ao público, conseguiu fazer uma apresentação colorida, contando também com alterações no Palco Mundo, que ganhou novos refletores e canhões de luz. Além disso, o grupo se conectou com os fãs, superando a forte chuva que atingiu a capital carioca, passando mensagens de autoajuda, cantando músicas tradicionais, como “Magic” e “Yellow, além de ensaiar alguns trechos em português. O vocalista Chris Martin ainda exaltou o clima do público na Capital do Rock e anunciou que cantaria a faixa de novo. No total, foram quase nove minutos de “Viva la vida”. Nas redes sociais, a banda foi exaltada por quem acompanhou o show pela televisão e chegou a figurar entre os assuntos mais comentados do Twitter durante quase toda a madrugada deste domingo, 11. O Coldplay, vale lembrar, fará seis shows em São Paulo nos dias 15, 16, 18, 19, 21 e 22 de outubro.

Além do Coldplay, o penúltimo dia do Rock in Rio contou com o brilho de Camila Cabello, ex-integrante da girlband Fifth Harmony e que encantou com sua simpatia, dança, participações especiais e declarações de amor ao Brasil. Durante a apresentação ela chegou a comentar que os brasileiros são os melhores do mundo e que tentou aprender português no aplicativo “Duolingo”. O sábado começou com calor na Cidade do Rock, com o show da banda Bala Desejo abrindo o palco Sunset. Em sequência, os Gilsons – filhos do cantor Gilberto Gil – subiram ao palco na companhia de Jorge Aragão e alegraram a plateia. Maria Rita veio depois e trouxe toda a brasilidade. Djavan abriu o Palco Mundo com um show elegante e cheio de hits. Apesar de uma plateia bem mais jovem e vinculada ao pop, o cantor foi ovacionado e teve muito respeito do público. Já embaixo de chuva, Ceelo Green fechou o Sunset com uma homenagem a James Brown e animou os fãs. De volta ao palco principal, Bastille fez um show carismático e que envolveu a plateia numa ‘balada indie’.