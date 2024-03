Com bandas do emo nacional e internacional, primeira edição do I Wanna Be Tour lota Allianz Parque

Grupos como Simple Plan, A Day to Remember e NX Zero fizeram a alegria dos fãs, que enfrentaram calor de quase 30ºC

A primeira edição do I Wanna Be Tour trouxe grandes nomes do pop punk e do emo nacional e internacional, como Simple Plan, A Day to Remember e NX Zero. As 12 atrações foram divididas em dois palcos: It’s not a Phase (Não é uma Fase, na tradução em português) e It’s a Lifestyle (É um Estilo de Vida). O público chegou cedo para acompanhar tudo, mesmo com um calor de quase 30ºC. A analista de CRM Júlia Morini de Oliveira, que foi principalmente para ver o Simple Plan e o All Time Low, disse que gostou muito do festival, “até mais do que esperava”. Ela acrescentou que estava preocupada com a divisão dos palcos, mas que ficou tudo bem dividido. Já a estudante de artes cênicas Mirella Duarte criticou o horário de abertura dos portões, às 10h, “muito cedo”, em sua opinião.

Dentro e fora do Allianz Parque, onde aconteceu o evento, era possível ver camisetas de todas as bandas e roupas quadriculadas. Alguns fãs esperaram anos para ver grupos que não vinham ao Brasil havia muito tempo ou até mesmo nunca tinham tocado no país, como é o caso da Plain White T’s. A biomédica Natália Neres dos Reis foi ver NX Zero e Simple Plan e elogiou o evento. “Eu amei, foi muito divertido”, disse ela. Os fãs aguardavam ansiosos o Simple Plan, que não se apresentava no Brasil desde 2019. A publicitária Maria Carani foi ao evento só para ver a banda. “Sou muito fã, desde pequena, é a razão de eu tocar bateria, de escutar música… De gostar de música, na verdade.” A primeira edição do I Wanna Be Tour já passou por São Paulo e Curitiba. As próximas apresentações serão no Recife (nesta quarta-feira, 6), Rio de Janeiro (sábado, 9) e Belo Horizonte (domingo, 10).

