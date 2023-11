Com infecção renal, cantora Anahí está fora de show do RBD em São Paulo

Artista já havia enfrentado dificuldades na apresentação anterior, na última sexta-feira; banda subirá ao palco do Allianz Parque neste sábado com os outros quatro integrantes

Divulgação/RBD A cantora Anahi, do RBD, durante show no Allianz Parque



A cantora Anahí, integrante do grupo musical RBD, não poderá se apresentar no show que acontecerá neste sábado, 18, no Allianz Parque, em São Paulo. A artista está enfrentando uma séria infecção renal e não foi liberada pelos médicos para subir ao palco. A notícia foi divulgada pela organização do evento. Ela já havia enfrentado dificuldades na apresentação anterior, na última sexta-feira, 17, quando não conseguiu terminar o show. Agora, devido à gravidade de sua condição de saúde, os médicos recomendaram que ela descanse e se recupere. Os outros quatro integrantes — Dulce María, Maite Perroni, Christopher von Uckermann e Christian Chávez — estão confirmados para a apresentação. Em um comunicado divulgado pela organização do show, Anahí expressou sua tristeza por não poder se apresentar. Ela afirmou que fez todos os esforços possíveis para estar no palco, mas os médicos não autorizaram sua presença no estádio do Palmeiras. A cantora ressaltou que a decisão de continuar com o show foi tomada em respeito ao público. “Estou com o coração partido por não poder me apresentar esta noite. Fiz todos os esforços possíveis para estar no palco, mas infelizmente os médicos insistem que use esse tempo para descansar e me curar. Nós cinco decidimos que o show deveria continuar em respeito a todos vocês” declarou.

Anahí também aproveitou para agradecer o apoio dos fãs e destacou a importância do RBD em sua vida. Ela afirmou que cada esforço, lágrima e sorriso dos fãs são o combustível para continuar sonhando. A cantora encerrou sua mensagem reafirmando o amor pelo público brasileiro e a identificação com o “espírito rebelde”. “RBD é seu público, sua música e sua história. Cada um de vocês, cada esforço, cada lágrima, cada sorriso que nos deram são o nosso motor para começar do zero e nunca parar de sonhar. Nenhum sonho é inatingível porque o amor de vocês vale tudo. Porque vocês são nosso amor, essa festa continua. Porque somos Rebeldes e hoje estamos perto de você, Brasil.”

Veja o comunicado da organização do show