Com novas músicas e participações inéditas, Anitta lança ‘Versions of Me Deluxe’

Versão ‘estendida’ do álbum lançado em abril traz colaborações de A$AP Ferg, Harv, L7NNON e Maffio, além das recentes ‘Lobby’ e ‘El Que Espera’

Divulgação Capa do disco 'Versions of Me Deluxe' lançado nesta quinta-feira, dia 25 de agosto



Quatro meses após lançar o ‘Versions of Me’, Anitta lança nesta quinta-feira, 25, nas plataformas digitais a versão Deluxe de seu último álbum. O novo trabalho tem cinco faixas a mais que o original e parcerias inéditas com A$AP Ferg, Harv, L7NNON e Maffio. As outras cinco colaborações com Missy Eliott, Maluma, Pedro Sampaio, Nicky Jam, Dadju e MC Pedrinho, conhecidas dos fãs, também estão no álbum. “O lançamento deluxe do ‘Versions of Me’ é a oportunidade que eu queria de revelar algumas das minhas faixas favoritas, que acabaram ficando de fora da versão original. Óbvio que isso me deixa muito feliz”, disse Anitta. Ao todo são 20 músicas e 21 participações especiais. Ryan Tedder produziu a versão Deluxe assim como o original. No próximo domingo, a cantora brasileira se apresenta no MTV Video Music Awards, o VMA.

Confira o tracklist do ‘Versions of Me Deluxe’:

1. Lobby (com Missy Elliot)

2. El Que Espera (feat. Maluma)

3. Yo No Se (feat. L7NNON & Maffio)

4. Practice (feat. A$AP Ferg & HARV)

5. DANÇARINA (com PEDRO SAMPAIO & Dadju) (feat. Nicky Jam, MC Pedrinho) [Remix]

6. Envolver

7. Gata (feat. Chencho Corleone)

8. I’d Rather Have Sex

9. Gimme Your Number (com Ty Dolla $ign)

10. Maria Elegante (feat. Afro B)

11. Love You

12. Boys Don’t Cry

13. Versions of Me

14. Turn It Up

15. Ur Baby (feat. Khalid)

16. Girl From Rio

17. Faking Love (feat. Saweetie)

18. Que Rabão (com YG, Papatinho & MC Kevin o Chris) (feat. Mr. Catra)

19. Me Gusta (com Cardi B & Myke Towers)

20. Love Me, Love Me