Como chegar, o que comer e a que horas começam os shows: tudo o que você precisa saber sobre o Lollapalooza 2023

Edição 2023 do Lollapalooza está marcada por cancelamentos, como o da banda Blink-182



Consolidado como um dos maiores festivais de música do Brasil, o Lollapalooza retorna à cidade de São Paulo para sua décima edição. O evento acontecerá entre os dias 24, 25 e 26 de março no Autódromo de Interlagos, na Zona Sul da capital paulista e reunirá grandes nomes da música internacional. Os destaques são Billie Eilish, Drake, Lil Nas X, Rosalía, Tame Impala e Twenty One Pilots. Entretanto, a edição já está marcada pelo cancelamento da banda americana Blink-182, anunciada como um dos headliners do festival em 2022. O aguardado trio foi forçado a adiar as apresentações após o baterista Travis Barker quebrar seu dedo semanas antes do festival. Mesmo assim, milhares de pessoas deverão lotar o autódromo e curtir as dezenas de shows que compõem o line-up deste ano.

Como chegar no Autódromo de Interlagos?

O autódromo fica localizado no bairro de Interlagos, na zona sul da cidade de São Paulo. Para chegar lá nos dias do evento, é recomendado o uso do transporte público, já que ruas ficam interditadas e com um alto fluxo de pessoas nos horários de chegada e saída. A melhor é opção descer na Estação Autódromo Interlagos, da Linha 9-Esmeralda da CPTM e ir andando até o local do evento. A distância é de aproximadamente 600 metros.

O festival também disponibilizará o serviço de transfer por R$ 110 (ida e volta). Os embarques serão feitos no Hotel Hilton Morumbin (Av. das Nações Unidas, 12901 – Brooklin Paulista, zona sul) e no Hotel Transamérica Higienópolis (R. Alagoas, 974 – Higienópolis, zona oeste). Quem prefere ir de ônibus pode consultar as linhas disponíveis no site da SPTrans.

Alimentação

Assim como na maioria dos festivais, o Lollapalooza oferece serviço de alimentação durante o evento. Os preços para este ano ainda não foram divulgados. Em 2022 era necessário reservar R$ 6 para comprar uma garrafa de água, enquanto uma lata de refrigerante saia por R$ 11. Lanches veganos eram vendidos por R$ 35, enquanto sanduíches saíam por R$ 27. Para quem quiser economizar, é possível levar comidas de casa. O festival permite a entrada de barras de cereal, frutas cortadas e alimentos industrializados lacrados, além de água em copo plástico lacrado.

Confira o preço das comidas e bebidas em 2022:

Água: R$ 6

Refrigerante (lata): R$ 11

Cerveja (lata/Budweiser): R$ 12

Whisky: R$ 30

Sanduíches: R$ 27

Lanches veganos: R$ 35

Hot-dog: R$ 20 – R$ 22

Pacote de salgadinho: R$ 7

Horário dos shows

Sexta-Feira (24 de março)

Palco Budweiser: 12h – 12h30: Aliados 13h20 – 14h05: Baby 15h – 15h45: Anavitória 16h55 – 17h55: Mother Mother 19h05 – 20h05: Kali Uchis 21h15 – 22h45: Billie Eilish



Palco Chevrolet: 12h30 – 13h15: Brisa Flow 14h10 – 14h55: Black Alien 15h50 – 16h50: Modest Mouse 18h – 19h: Conan Gray 20h10 – 21h10: Lil Nas X



Palco Adidas: 12h – 12h30: Gab Ferreira 13h20 – 14h05: Planta & Raiz 15h – 15h45: Suki Waterhouse 16h55 – 17h55: Hot Milk 19h05 – 20h05: Polo & Pan 21h15 – 22h15: Rise Against



Perry’s by Johnnie Walker Blonde 12h – 12h30: Curol 12h45 – 13h15: Aline Rocha 13h30 – 14h15: Madds 14h30 – 15h15: Öwnboss 15h30 – 16h30: Devochka 16h15 – 17h45: Nora en Pure 18h – 19h: Pedro Sampaio 19h15 – 20h15: John Summit 20h30 – 21h30: Gorgon City 21h45 – 22h45: Claptone



Sábado (25 de março)

Palco Budweiser 12h – 12h30: Mulamba 13h05 – 13h45: Tássia Reis 14h40 – 15h35: Ludmilla 16h45 – 17h45: Wallows 18h55 – 19h55: The 1975 21h30 – 23h: Twenty One Pilots

Palco Chevrolet 12h30 – 13h: Medulla 13h50 – 14h35: Gilsons 15h40 – 16h40: Yungblud 17h50 – 18h50: Jane’s Addiction 20h – 21h25: Tame Impala



Palco Adidas 12h – 12h30: Ana Frango Elétrico 13h05 – 13h45: Carol Biazin 14h40 – 15h35: Pitty 16h45 – 17h45: Filipe Ret 18h55 – 19h55: Sofi Tukker 21h35 – 22h35: Melanie Martinez



Perry’s by Johnnie Walker Blonde 12h – 12h30: Valentina Luz 12h45 – 13h15: Melanie Ribbe 13h30 – 14h15: Binaryh 14h30 – 15h15: D-Nox 15h30 – 16h15 Eli Iwasa 16h30 – 17h30: Almanac 17h45 – 18h45: Liu 19h-20h – Mochakk 20h15 – 21h15: Purple Disco Machine 21h45 – 23h: Jamie XX



Domingo (26 de março)

Palco Budweiser 12h40 – 13h20: Larissa Luz 14h15 – 15h15: Rashid 16h25 – 17h25: L7nnon 18h35 – 19h35: Tove Lo 21h – 22h30: Drake



Palco Chevrolet 12h – 12h35: Number Teddie 13h25 – 14h10: Tuyo 15h20 – 16h20: Os Paralamas do Sucesso 17h30 – 18h30: Aurora 19h40 – 20h55: Rosalía



Palco Adidas 12h40 – 13h20: Black Pantera 14h15 – 15h15: O Grilo 16h25 – 17h25: The Rose 18h35 – 19h35: Baco Exu do Blues 21h – 22h: Cigarettes After Sex



Perry’s by Johnnie Walker Blonde 12h – 12h30: Carol Seubert 12h45 – 13h15: Camilla Brunetta 13h30 – 14h15: Deekapz 14h30 – 15h15: Carola 15h30 – 16h15: Santti 16h30 – 17h30: Rooftime 17h45 – 18h45: Dubdogz x KVSH 19h-20h – Fred Again.. 20h15 – 21h15: Alison Wonderland 21h45 – 22h30: Armin Van Buuren



O que eu não posso levar para o festival?

A organização do Lollapalooza 2023 já divulgou a lista de itens proibidos nos shows do festival. Dentre eles, estão garrafas, correntes, objetos cortantes, bastão de selfie e objetos de vidro, além de câmeras profissionais. Todos serão revistados durante a entrada e os objetos irregulares serão descartados pela equipe de segurança.

Garrafas

Latas

Bebidas

Utensílios de armazenagem

Embalagens rígidas com tampa

Capacetes

Cadeiras ou bancos

Armas de fogo e armas brancas

Objetos pontiagudos

Cortantes e/ou perfurantes

Correntes e cinturões

Fogos de artifício

Objetos de vidro

Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável

Cartazes feitos com papelão grosso e/ou fixados a madeiras

Canudos rígidos

Animais (exceto cães de assistência, identificados e acompanhados de pessoa com deficiência)

Bastão para tirar foto

Drones ou similares

Guarda-chuva

Substâncias inflamáveis, corrosivas ou tóxicas

Cigarro eletrônico

Revistas

Jornais

Livros

Copo térmico ou similares

O que são os sideshows?

Os sideshows são apresentações paralelas que alguns artistas do Lollapalooza fazem antes e depois do evento oficial. Normalmente, headliners do festival não estão entre as atrações dos sideshows. Nesta edição, acontecerão quatro side shows. O primeiro será na quarta-feira, 22, quando a banda Rise Against se apresenta no Cine Joia. Na quinta, 23, é a vez de Yungblud, também no Cine Joia. Depois do festival, a banda Cigarettes After Sex se apresentará na Audio, na segunda-feira, 27. No dia seguinte, também na Audio, a cantora Tove Lo encerra os sideshows.

Cancelamentos

Para a tristeza dos fãs, o Lollapalooza 2023 vem sendo marcado por cancelamentos de apresentações. O principal foi o da banda americana Blink-182, que seria headliner do sábado e faria seu primeiro show no Brasil. Para o seu lugar, foi chamado o Twenty One Pilots. Outros artistas também cancelaram os shows, como Dominic Fike, Omar Apollo e 100 Gecs . A mudança mais recente veio na última quarta-feira, 15, quando a cantora Willow anunciou que não participaria desta edição do Lolla. O rapper Baco Exu do Blues foi chamado para o seu lugar.