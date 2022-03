Como Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters, morreu? Veja o que já se sabe do caso

Músico foi encontrado morto em um quarto de hotel em Bogotá, na Colômbia, e polícia investiga

Reprodução/Instagram/ozzyosbourne Taylor Hawkins tinha 50 anos e foi encontrado morto em um quarto de hotel



A morte do baterista da banda Foo Fighters, Taylor Hawkins, pegou os fãs de surpresa – principalmente os brasileiros que estavam ansiosos para ver a apresentação da banda no Lollapalooza 2022 no próximo domingo, 27. A causa da morte ainda é um mistério e está sendo investigada pela polícia local. Conforme divulgado pelo jornal colombiano Semana, Hawkins foi encontrado morto em um hotel que fica na região norte de Bogotá na última sexta-feira, 25. A ausência do baterista, de 50 anos, foi notada poucas horas após ele realizar um show. Os outros integrantes do Foo Fighters estavam no mesmo hotel se preparando para sair em destino ao festival Estéreo Pìcnic. O músico foi procurado em seu quarto e, como não respondeu após baterem incessantemente na porta, o local foi invadido e seu corpo encontrado no chão.

Uma equipe médica foi chamada pelos seguranças presentes no local e os profissionais, que chegaram em minutos, tentaram reanimá-lo, mas ele não reagiu. O corpo foi encontrado por volta das 17h30 e o caso passou a ser investigado. Uma equipe forense compareceu no hotel em que todos os músicos do Foo Fighters estavam hospedados e isolou o local para análise e coleta de provas. Alguns depoimentos já foram coletados no próprio hotel e a apuração continua. Ainda de acordo com o Semana, as câmeras de segurança estão sendo revisadas para saber se Hawkins estava sozinho ou se alguém o acompanhou até seu quarto. Os relatórios preliminares descartam uma morte violenta.

Outras evidências

O jornal colombiano El Tiempo divulgou outras informações sobre esse relatório preliminar da polícia. Segundo o veículo, “a causa da morte ainda não foi apurada e, segundo versões de parentes, a morte pode estar associada ao consumo de entorpecentes”. Isso indica que uma possível overdose pode ter causado a morte de Hawkins. O jornal, no entanto, enfatizou que essa informação ainda não foi confirmada pelos médicos, que aguardam os resultados dos testes forenses para determinar o que de fato causou a morte do baterista do Foo Fighters. Na primeira versão do caso, que aparentemente já foi descartada, o músico teria apresentado dores no peito e, com isso, os funcionários do hotel chamaram o serviço de emergência, mas quando o socorro chegou, ele já havia morrido. As pessoas que estavam no festival que o Foo Fighters se apresentaria ficaram sabendo do cancelamento do show por um comunicado divulgado pelos organizadores do evento nas redes sociais.