Compositor Brett James, namorada e enteada morrem em acidente aéreo nos EUA

O compositor norte-americano Brett James, vencedor do Grammy, morreu aos 57 anos em um acidente aéreo na Carolina do Norte, Estados Unidos. A queda do avião de pequeno porte ocorreu na quinta-feira (18), em Franklin, a cerca de 435 quilômetros de Nashville. Além de James, morreram sua namorada, Melody Wilson, de 59 anos, e a filha dela, Meryl Maxwell Wilson, de 28. A aeronave estava registrada em nome do artista e havia partido do Aeroporto John C. Tune, em Nashville.

O Gabinete do Xerife do Condado de Macon informou que o acidente ocorreu próximo a uma escola, mas nenhum aluno ou funcionário foi atingido. A Administração Federal de Aviação (FAA) confirmou que o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) investiga as causas da queda.

Brett James era considerado um dos principais compositores da cena country. Foi coautor de Jesus, Take the Wheel, sucesso na voz de Carrie Underwood que lhe rendeu o Grammy de Melhor Canção Country em 2006. Também assinou Out Last Night, de Kenny Chesney, e trabalhou com artistas como Taylor Swift, Bon Jovi e Keith Urban.

Com mais de 500 músicas lançadas, seu repertório aparece em álbuns que somam mais de 110 milhões de cópias vendidas, segundo a Associação Internacional de Compositores de Nashville. James também era dono da editora Cornman Music e ocupava cargos na Associação de Música Country e na Recording Academy.

A Sociedade Americana de Compositores, Autores e Editores (ASCAP) lamentou a morte. Em nota, afirmou que Brett era “um colaborador de confiança dos maiores nomes do country e um verdadeiro defensor de seus colegas compositores”.

