De sucesso com Os Mutantes à parceria com Roberto de Carvalho: Relembre a carreira de Rita Lee em imagens

Cantora paulista é responsável por grandes clássicos da música nacional, como ‘Agora Só Falta Você’, ‘Mania de Você’ e ‘Ovelha Negra’

EPITÁCIO PESSOA/ESTADÃO CONTEÚDO Apresentação de Rita Lee do show "4 Gerações Cantam São Paulo", no aniversáriod e 459 anos da capital paulista, no Vale do Anhangabaú (25/01/2013)



A cantora Rita Lee morreu na noite desta segunda-feira, 8, aos 75 anos de idade. A morte foi anunciada no perfil do Instagram da Rainha do Rock Nacional, na manhã desta terça-feira, 9. No fim de fevereiro deste ano, Rita Lee havia sido internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, mas, depois de alguns dias internada, recebeu alta e voltou para casa. Ela é considerada um dos maiores nomes da música brasileira, sendo reconhecida por seus trabalhos solo, pelas parcerias com o marido, Roberto de Carvalho e pelos hits do grupo Os Mutantes. Rita Lee também é responsável por diversos clássicos do rock nacional, como “Agora Só Falta Você”, “Ovelha Negra”, “Lança Perfume”, “Doce Vampiro”, “Mania de Você”, dentre outros.

Veja imagens da carreira de Rita Lee: