BTS vai promover instalações de arte em Buenos Aires e mais quatro cidades

Connect, BTS também vai ter obras artes em Nova York, Londres, Seul e Berlim

Reprodução/Hollywood Reporter O BTS lançou a plataforma Connect, BTS



O BTS anunciou nesta terça-feira (14) que vai promover 22 instalações de arte em cinco cidades ao redor do mundo, incluindo Buenos Aires, na Argentina.

O projeto, Connect, BTS, vai promover a exposição de esculturas e arte experimental. O curador é Daehyung Lee, e as outras cidades que participarão serão Londres, Seul, Nova York e Berlim.

O Connect, BTS começa a valer nesta quinta, em Londres. O projeto chega a Buenos Aires em 22 de janeiro e vai até 22 de março.

“Nós nos conectamos com pessoas em lados opostos do mundo, mas às vezes esquecemos de nos comunicar com nossos próprios vizinhos”, explicou Lee em entrevista ao jornal The Guardian.

Uma das instalações será feita por Antony Gormley, que vai criar uma escultura tubular de alumínio ao lado do East River, no Brooklyn, em Nova York.

Em um vídeo, os integrantes do BTS afirmaram que esperam que o projeto “mande uma mensagem positiva para o mundo e devolva o grande amor que a gente recebe.

O BTS lança no dia 21 de fevereiro o álbum “Map of the Soul: 7”.