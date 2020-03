Coronavírus: Brandon Flowers canta ‘Mr. Brightside’ para ensinar a lavar as mãos; veja

Reprodução The Killers fez vídeo para mostrar como se lava as mãos



Para ajudar no combate à transmissão do novo coronavírus, Brandon Flowers, o vocalista do The Killers, resolveu fazer um vídeo ensinando a lavar as mãos corretamente, enquanto cantava o hit “Mr. Brightside” – cantar um refrão enquanto higieniza as mãos é um “truque” recomendado por especialistas.

Na conta do Twitter, a banda, que lançou o single inédito “Caution” na semana passada, compartilhou o vídeo, que tem Brandon no banheiro soltando a voz enquanto lava as mãos.

Curiosamente, mais cedo, o grupo já havia compartilhado um momento inacreditável: durante a quarentena em um bairro de cidade da Itália, um dos países mais afetados pelo COVID-19, os moradores fizeram um coro do hit de 2003.

Assista abaixo: