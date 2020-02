Dave Grohl confirma que novo álbum do Foo Fighters está pronto

Em entrevista a um podcast, Dave Grohl afirmou que novo álbum do Foo Fighters foi finalizado há pouco tempo

O novo disco do Foo Fighters já está pronto. A informação foi confirmada pelo próprio Dave Grohl em entrevista ao podcast “Bill Simmons Podcast”.

“Nós acabamos de gravar um disco”, afirmou Grohl. Ele comentou sobre o processo de produção das músicas e disse que algumas das melhores foram feitas em só 45 minutos. “Mas aí tem outras músicas que a gente trabalhou por 25 anos. O primeiro demo foi no meu porão, em Seattle”, explicou.

O próximo álbum do Foo Fighters, ainda sem nome e data de lançamento, vai ser o primeiro da banda desde “Concrete and Gold”, lançado em setembro de 2017.

Ainda na entrevista, Dave Grohl falou sobre um outro projeto: um documentário sobre bandas que viajaram de van em turnês. “Entrevistei todo mundo. Os Beatles viajaram numa van. Guns N’ Roses, Metallica, U2, todo mundo tinha uma van”, explicou.

O músico disse que a produção não foca em histórias de viagens, mas no fato das bandas usarem a van para viajar. “Por que alguém iria desistir de tudo, sair do emprego, deixar tudo para trás e ir atrás de um sonho sem nenhuma garantia de que vai dar certo? E aí você passa fome, se machuca, fica doente, bravo, vai para a cadeia e entra em brigas, mas sempre chega para o próximo show. Todo mundo tem a mesma história e é o segredo do sucesso”, disse Dave Grohl.