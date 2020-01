David Bowie vai ganhar EP com versões raras de hits; ouça ‘The Man Who Sold The World’

LUIZ ALONSO/ESTADÃO CONTEÚDO David Bowie em show em São Paulo, em 1990



A gravadora Parlophone anunciou nesta quarta-feira (8) o lançamento do EP “DAVID BOWIE IS IT ANY WONDER?”, com versões raras e inéditas de músicas de David Bowie. Ele completaria 73 anos hoje.

As músicas do EP serão lançadas pelas próximas seis semanas, e a primeira já saiu. O single de abertura é uma versão de “The Man Who Sold The World” gravada em 1996. Ouça abaixo:

O cantor britânico ainda vai ganhar um disco póstumo, “CHANGESNOWBOWIE”, previsto para o Record Store Day, em 18 de abril.

Veja abaixo a lista de músicas do álbum:

01 The Man Who Sold the World

02 The Supermen

03 Andy Warhol

04 Repetition

05 Lady Stardust

06 White Light White Heat

07 Shopping for Girls

08 Quicksand

09 Aladdin Sane

David Bowie morreu em 2016, dois dias depois de completar 69 anos de idade. No aniversário daquele ano, ele lançou o álbum “Blackstar”, o último da carreira.