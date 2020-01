David Bowie ganha mais uma música inédita; veja o clipe de ‘I Can’t Read ’97’

‘I Can’t Read ’97’ é uma versão solo de ‘I Can’t Read’, música que Bowie lançou com a banda Tin Machine em 1988

A gravadora Parlophone lançou nesta sexta-feira (17) o clipe de “I Can’t Read ’97”, música inédita de David Bowie.

A faixa é parte do EP “Is It Any Wonder?”, com seis músicas jamais lançadas do artista. Uma outra canção do EP, uma versão inédita de “The Man Who Sold The World”, já havia sido lançada na semana passada.

A nova música também é uma versão rara de uma faixa lançada anteriormente. “I Can’t Read” apareceu originalmente no álbum de estreia da banda Tin Machine, de Bowie, em 1988. A versão solo da canção foi gravada no outono de 1996.

Além do EP “Is It Any Wonder?”, David Bowie também vai ganhar um LP, “ChangesNowBowie”, com lançamento marcado para 18 de abril. Na semana passada, a morte do músico britânico completou quatro anos.