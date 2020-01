Demi Lovato sobre música gravada antes de overdose: ‘Pedido de socorro’

Apple Beats One Demi Lovato deu longa entrevista e falou sobre etapa sóbria de sua vida



Demi Lovato deu uma entrevista franca a Zane Lowe para o New Music Daily, no Apple Beats One. A cantora, que voltará aos palcos pela primeira vez desde que sofreu overdose em julho de 2018 para o Grammy, que acontece neste domingo (26), falou sobre sua sobriedade, próximos passos e muito mais.

A canção escolhida para a performance é a ainda inédita “Anyone”, que foi gravada quatro dias antes dela sofrer a overdose. “A letra ganhou um significado totalmente diferente do que quando gravei (..) quase vejo um pedido de socorro. Você ouve e pensa: ‘como ninguém pensou em ajudar essa garota?’

A estrela admite que, naquele momento, não encarava como se estivesse passando por algo difícil: “Estava em negação.”

Agora, ela garante que está “no processo de ficar cada vez mais pronta” para seu retorno à música. “Estou grata por ter essa oportunidade de sentar e falar um pouco sobre a minha história.”

Demi revelou que ainda está “no processo” de cortar influências negativas de sua vida. “A ajuda que eu recebi foi de pessoas que conheci nos centros de tratamento e médicos, pessoas novas que me ajudaram muito e foram benéficas para minha jornada e para a vida que tenho hoje.”

Lovato ainda contou que planeja formar uma família, embora não saiba se “será ao lado de um homem ou de uma mulher”.