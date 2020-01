Demi Lovato vai cantar o hino dos EUA no Super Bowl

O Super Bowl acontece em 2 de fevereiro; Jennifer Lopez e Shakira vão fazer o show do intervalo

Reprodução/Instagram Demi Lovato vai cantar no Super Bowl



Depois de confirmar um show no Grammy, Demi Lovato anunciou nesta quinta-feira (16) que vai cantar o hino dos Estados Unidos no Super Bowl, em fevereiro.

Pelo Instagram, ela comemorou o convite. “Vejo vocês em Miami”, escreveu a cantora. A cidade da Flórida vai receber a final da NFL.

Em anos anteriores, artistas como Whitney Houston, Beyoncé, Lady Gaga, Billy Joel, Diana Ross, Mariah Carey, Backstreet Boys, Pink e Alicia Keys cantaram o hino nacional americano no Super Bowl.

O artista que abre o jogo, no entanto, não é o mesmo que faz o famoso show do intervalo. Neste ano, Jennifer Lopez e Shakira vão se apresentar no intervalo do jogo.

O Super Bowl LIV acontece no dia 2 de fevereiro no Hard Rock Stadium, em Miami.