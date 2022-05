Diplo é barrado na entrada de festa do Festival de Cannes em que iria tocar

Músico compartilhou vídeo do momento nas redes sociais e tirou sarro com os fãs

Reprodução/ Instagram @diplo DJ Diplo iria tocar em festa em iate do Festival de Cannes



O DJ Diplo fez uma revelação inusitada nesta segunda-feira, dia 30. Usando suas redes sociais, o músico compartilhou um vídeo nas redes sociais em que é barrado de entrar em uma festa do Festival de Cannes no qual foi contratado para tocar. Na legenda, Diplo escreveu: “Da próxima vez, vou me adicionar à lista de convidados”. Uma mulher que aparece com Diplo tenta explicar aos seguranças que ele seria o DJ da festa que aconteceria em um iate. O músico só foi liberado quando o proprietário do barco gritou de longe “Deixe esse cara entrar”. Um dos fãs fez uma brincadeira, dizendo “Diplo é como Hannah Montana .. seu rosto nunca recebe esse reconhecimento de Hollywood. Ele é um cara normal vivendo uma vida de rockstar”, Diplo respondeu “Finalmente alguém entendeu”.