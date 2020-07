Dalai Lama lança disco para comemorar aniversário de 85 anos; ouça

O álbum ‘Inner World’ combina os mantras do Dalai Lama e músicas de produtores da Nova Zelândia

EFE/EPA/SANJAY BAID O Dalai Lama completa 85 anos nesta segunda-feira (6)



O Dalai Lama lançou nesta segunda-feira (6) um disco para comemorar o aniversário de 85 anos. O álbum “Inner World” traz os mantras do chefe de estado do Tibete combinados à música dos produtores neozelandeses Junelle e Abraham Kunin.

O projeto estava em discussão desde 2015, quando Junelle deu a ideia a um assistente do Dalai Lama. Segundo a artista, o líder espiritual gostou da proposta. “Os olhos deles brilhavam e ele começou a explicar como a música pode ajudar as pessoas de um jeito que ele não pode. Ela transcende diferenças e nos traz de volta ao nosso coração puro”, disse, em comunicado à imprensa.

Além de Junelle e Abraham Kunin, também participa do álbum Anoushka Shankar, filha do clássico compositor indiano Ravi Shankar. Ela toca sitar.

Ouça abaixo o disco do Dalai Lama:

Ainda nesta segunda-feira, uma live vai continuar as comemorações do aniversário do Dalai Lama. A transmissão começa às 14h (horário de Brasília), no canal dele no YouTube, e terá a participação de Richard Gere e outros convidados.