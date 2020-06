Exclusivo: DJ Netto anuncia parceria com MC Matheuzinho com suporte da Kondzilla

Mesmo com a pandemia de COVID-19, que colocou o mundo inteiro em isolamento e forçou a interrupção de diversas atividades, DJ Netto não parou de trabalhar! O músico contou, com exclusividade, que prepara o lançamento de uma nova música para julho deste ano. “Já dá pra dizer que em Julho temos música nova, em parceria com Mc Matheuzinho, com suporte da Kondzilla.”, disse.

Por conta de sua carreira, Netto está acostumado com aglomerações e festas. Com a nova realidade, o DJ conta que está sendo uma fase “bem estranha”. “Temos que entender e reagir da melhor forma, colaborando ao máximo pra que tudo isso volte rápido. Espero que volte a ser como antes. A agenda estava excelente, ia ser um ano muito bom pra mim, acredito.”

O músico, que está envolvido com música eletrônica por toda a vida e não imagina exercer outra função, aproveitou a tensão do momento e sua base engajada de fãs para mobilizar suas redes para fazer o bem. Durante sua live, Netto arrecadou 6 toneladas de alimentos, álcool em gel e máscaras. “Conseguimos ajudar muitas família aqui na minha cidade Natal. Distribuímos também pra algumas instituições da cidade, como asilo, casas de apoio.”, disse e prometeu um segundo round: “Acredito que julho eu faça outra”.

O DJ Galã

Em suas rede sociais, Netto movimenta multidões e, com mais de 600 mil seguidores, conquista corações por onde passa. Perguntado sobre como isso já impactou sua vida,o DJ relembra histórias um tanto quanto loucas com as fãs.

“Tem algumas histórias malucas com isso! Já jogaram o celular pra que eu passasse meu contato.”, relembrou. “Outra vez uma menina entrou no camarim pra tirar foto e ficava enrolando pra sair… Mas não costumo misturar as coisas, e tento tratar com maior carinho possível.”