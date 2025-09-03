Jovem Pan > Entretenimento > Música > Djavan convida fãs a criarem versões de música de seu próximo álbum

Djavan convida fãs a criarem versões de música de seu próximo álbum

Às vésperas de completar 50 anos de carreira, esta é a primeira vez que o cantor oferece um spoiler de um projeto antes de seu lançamento oficial

  • 03/09/2025 17h18
Reprodução/Instagram/@djavanoficial Djavan A melodia da canção, disponibilizada na biblioteca de áudio da plataforma, apresenta Djavan improvisando com sons vocais

Com quase 250 mil seguidores no TikTok, o cantor Djavan busca aproximar-se ainda mais do público jovem. Para isso, lançou um desafio: convidou seus fãs a criarem versões de um trecho da música Melodia, que fará parte de seu próximo álbum, Improviso, com lançamento previsto para 13 de novembro nas plataformas digitais. A ideia é que seus seguidores postem as versões na própria plataforma. “Agora quero ver você criar algo em cima dela”, desafia seus seguidores no TikTok.

A melodia da canção, disponibilizada na biblioteca de áudio da plataforma, apresenta Djavan improvisando com sons vocais – sem letras, apenas com silabados, vocalizes e entonações livres.

Às vésperas de completar 50 anos de carreira, esta é a primeira vez que Djavan oferece um spoiler de um projeto antes de seu lançamento oficial. O single Melodia, resultado da colaboração com os fãs, está programado para ser lançado em 25 de setembro.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório 

