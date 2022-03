Doja Cat interrompe show no Lollapalooza Argentina para socorrer fã

Cantora parou performance de ‘Planet Her’ por cinco minutos até que fã fosse atendida

Reprodução/ Twitter Doja Cat vai se apresentar no Brasil no próximo dia 25 de março



A cantora Doja Cat teve uma atitude fofa durante seu show no Lollapalooza Argentina, neste sábado, 19. Durante a apresentação de ‘Planet Her’, a cantora percebeu que tinha uma fã passando mal na plateia e pediu para cortarem a música. Um grupo sinalizou para ela que algo não estava certo. “Vocês ali naquele círculo que acabaram de me sinalizar, quando tudo estiver bem, vocês digam”, disse Doja Cat. “Apenas faça isso, está bem? Apenas acene. Se não estiver tudo bem, então não faça nada. Mas quando estiver tudo bem, faça algo com as mãos assim. Desculpe, não posso continuar se as coisas não estiverem bem”, disse ela às milhares de pessoas no Hippodromo de San Isidro, em Buenos Aires. Depois de cinco minutos, conseguiram atender a fã e o show prosseguiu com o hit ‘Say So’. Doja está no line-up de sexta-feira do Lollapalooza Brasil, no próximo dia 25 de março.