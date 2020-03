Em site minimalista, Childish Gambino lança novo álbum; ouça ‘Donald Glover Presents’

Reprodução 13 faixas estão disponíveis em site simples, que contém apenas um player e uma arte conceitual



Childish Gambino, o nome artístico do ator Donald Glover no mundo da música, lançou um novo álbum na madrugada deste domingo (15).

A novidade, que não consta em nenhum plataforma de streaming até o momento, foi divulgada, de surpresa, em um site minimalista. Assim como o álbum, a URL para ouvir o trabalho chama-se “Donald Glover Presents. Ouça neste link.

O site não traz nenhuma informação adicional, nem o nome das músicas: segundo a Billboard, são 13 faixas no total, incluindo os singles já lançados “Feels Like Summer” e “Algorythm”, de 2018.

Colaborações inéditas com Ariana Grande e 21 Savage também estão entre os lançamentos. Uma possível capa do álbum também consta no site, ilustrando uma manifestação em uma cidade.

O último álbum lançado por Gambino foi “Awaken, My Love”, de 2016.