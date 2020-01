Drake e Future retomam parceria em ‘Life Is Good’; veja o clipe

Reprodução/YouTube Drake e Future estrelam o clipe de 'Life Is Good'



Drake e Future lançaram na noite desta quinta-feira (9) a faixa “Life Is Good”, a primeira que eles fazem juntos desde abril do ano passado.

A música veio após os rappers passarem dias instigando os fãs sobre a retomada da parceria. O single ainda ganhou um clipe estrelado pelos dois.

Assista abaixo:

No Twitter, um fã registrou a gravação do clipe. No vídeo, os cantores estão em uma loja do McDonald’s servindo lanches. Veja abaixo:

Drake & Future were spotted shooting a music video serving McDonalds 👀 pic.twitter.com/xauY8G06yk — FUTURE FANPAGE (@FreeBandHndrxx) December 20, 2019

O ponto alto da parceria entre Drake e Future foi em 2015, quando eles lançaram o álbum “What A Time To Be Alive”. Apesar das especulações, eles ainda não confirmaram um novo disco conjunto.