Surpresa! Drake lança duas faixas inéditas com direto a clipe; confira

Reprodução/YouTube Drake gravou clipe para as músicas inéditas no Brooklyn



Drake resolveu lançar, de surpresa, duas novas canções na noite de sábado (29). O rapper divulgou um vídeo, gravado no Brooklyn, que contém as faixas inéditas “When to Say When” e “Chicago Freestyle”.

As músicas são o primeiro novo material do artista desde que ele divulgou o freestyle “War”, na véspera de Natal do ano passado.

Em “When to Say When”, ele usa samples que Jay-Z já havia utilizado em “Song Cry”. Já “Chicago Freestyle” presta tributo a Eminem.

Drake prometeu um novo álbum ainda neste ano. Em abril do ano passado, ele afirmou ao público de seu show em Londres que retornaria em 2020 com canções inéditas.

Confira abaixo: