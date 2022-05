Dua Lipa anuncia apresentação única em São Paulo; veja preço dos ingressos

Cantora britânica anunciou segundo show no Brasil em 2022; ela também foi confirmada como headliner do Rock In Rio

JULIEN DE ROSA / AFP Apresentação faz parte da Future Nostalgia Tour



Confirmada como atração do Rock In Rio 2022, a cantora britânica Dua Lipa anunciou uma nova apresentação no Brasil. O show será realizado no Distrito Anhembi, na cidade de São Paulo, no dia 8 de setembro, três dias antes de sua performance no festival carioca. A apresentação faz parte da turnê mundial chamada Future Nostalgia Tour, que leva o nome do último álbum lançado pela estrela pop. A venda de ingressos acontecerá pela Eventim a partir do dia 19 de maio às 11h – também terá venda presencial no Estádio do Pacaembu. A pré-venda para clientes Elo acontecerá entre os dias 17 e 18 de maio a partir das 10h na internet e das 11h na bilheteria. O valor do ingresso para Pista é de R$ 450 (meia R$ 225) enquanto o da Pista Premium é de R$ 840 (R$420). Para clientes Elo, será possível parcelar em até 5 vezes, enquanto que usuários de outros cartões só poderão parcelar em 3 vezes.