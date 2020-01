Dua Lipa divulga novo single; vem ouvir ‘Physical’

Reprodução/Instagram Cantora lançou nova música na noite de quinta-feira (31)



A sexta-feira amanheceu com música nova de Dua Lipa! A cantora liberou nas plataformas digitais “Physical”, faixa de “Future Nostalgia”, o seu próximo álbum que será lançado em 3 de abril.

Nos últimos dias Dua Lipa agitou as redes sociais revelando a capa do disco e informando que a música nova está pronta para ser lançada ao público. Em entrevistas passadas, Dua havia classificado o novo trabalho como “futurístico e inovador”.

“Physical” foi o terceiro single do futuro álbum da cantora. Ela já liberou as faixas “Don’t Start Now” e a que dá nome ao álbum, “Future Nostalgia”.

Ouça ‘Physical’: