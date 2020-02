‘É um objetivo de vida’, diz Billie Eilish sobre cantar tema de 007

EFE/EPA/DAVID SWANSON Billie Eilish vai cantar música tema de novo 007



Coube a Billie Eilish, aos 18 anos, a responsabilidade de cantar a trilha do novo 007, “Sem Tempo Para Morrer”, que estreia em 9 de abril. No tapete vermelho do Oscar, a cantora deu detalhes sobre o que os fãs podem esperar.

“Nós já terminamos [a faixa]”, contou Eilish, ao lado de seu irmão e colaborador Finneas. Quando questionada sobre o estilo da canção, ela explicou que será “tipo uma balada”.

Billie não escondeu a felicidade de ter sido escolhida para a trilha: “É doido, cara. É um objetivo de vida, sem dúvidas.”

Durante o Oscar, ela interpretou uma música dos Beatles em homenagem aos atores, diretores e personalidades que morreram no último ano.