Ed Sheeran anuncia nova versão de álbum com músicas inéditas

Cantor também lançou faixa em parceria com o rapper brasileiro Chefin; versão de turnê do álbum ‘=’ terá nove faixas adicionais

Tolga Akmen / AFP Cantor britânico também lançará oficialmente faixas 'One Life' e 'Penguins', que fazem parte da trilha sonora do filme 'Yesterday'



O cantor Ed Sheeran anunciou o lançamento de uma nova versão de seu trabalho mais recente “=” (ou “Equals“). O artista confirmou a novidade através das redes sociais na quarta-feira, 25, e, na manhã desta quinta, 26, informou as músicas que farão parte do relançamento. De acordo com Sheeran, a nova versão é uma edição especial de turnê, que contará com nove faixas adicionais e duas inéditas. A nov versão também trará duas músicas que já estão disponíveis para o público, mas que nunca foram lançadas oficialmente pelo cantor: “One Life” e “Penguins“, que fazem parte da trilha sonora do filme “Yesterday” (2019). A nova versão chegará às plataformas digitais nesta sexta, 27. Além disso, o cantor também lançou a faixa “2step” com participação do rapper carioca Chefin. A gravação faz parte de uma estratégia do cantor para lançar a faixa em parceria com diversos artistas ao redor do mundo.