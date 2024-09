Ed Sheeran anuncia novo álbum que reúne seus maiores hits da carreira

Projeto reúne sons mais ouvidos de todos os álbuns do cantor e chega às plataformas digitais no dia 27 de setembro; astro pop se apresenta no Rock in Rio Brasil 2024 no dia 19 de setembro

Divulgação/ HANNAH MCKAY / POOL / AFP Neste mês, o artista desembarca no Brasil para uma apresentação única no Rock In Rio Brasil 2024, no dia 19 de setembro



O astro global Ed Sheeran anunciou o lançamento do novo álbum “+-=÷× (TOUR COLLECTION)” para o dia 27 de setembro. O cantor compartilhou a novidade recentemente, após encantar os fãs com sua apresentação em Chipre, na etapa final de sua turnê mundial “Mathematics Tour”. O disco reúne as maiores músicas de Ed Sheeran até hoje, da era de álbuns matemáticos, que se estende por uma década. Somando seus trabalhos, Ed Sheeran já vendeu quase 200 milhões de discos em todo o mundo.

Após iniciar a turnê “Mathematics Tour”, em Dublin em 2022, Sheeran levou seu show para todo o planeta, com um total de 133 performances até agora. Neste mês, o artista desembarca no Brasil para uma apresentação única no Rock In Rio Brasil 2024, no dia 19 de setembro. Em 2025, Sheeran fará a etapa final da turnê na Europa. O track list completo contém as seguintes canções: The A Team; You Need Me, I Don’t Need You; Lego House; Give Me Love; Sing; Don’t; Thinking Out Loud; Bloodstream; Photograph; Tenerife Sea; I See Fire; Lay It All On Me – Rudimental feat. Ed Sheeran; Castle On The Hill; Shape Of You; Galway Girl; Perfect; Happier; Dive; I Don’t Care (with Justin Bieber); Beautiful People (feat. Khalid); Afterglow; Bad Habits; Shivers e Eyes Closed.

Publicado por Marcelo Bamonte