Elifas Andreato, artista gráfico e autor da capa de centenas de discos, morre aos 76 anos

Andreato produziu trabalhos visuais para cantores como Chico Buarque, Paulinho da Viola e Elis Regina

ERNESTO RODRIGUES / ESTADÃO CONTEÚDO Elifas Andreato produziu artes para capas de discos, peças de teatro e livros



O artista gráfico Elifas Andreato, autor da capa de centenas de discos de artistas da Música Popular Brasileira (MPB), morreu na madrugada desta terça, 29, em São Paulo, aos 76 anos de idade. Elifas havia sofrido um infarto na última semana e estava internado desde então; a morte foi confirmada por Elias, irmão do artista, através das redes sociais. “Adeus meu irmão amado”, escreveu Elias na imagem, e acrescentou um texto mais longo na legenda. “Meu irmão mais velho, desde pequenino, rabiscava seus sonhos e ia mudando o nosso destino. Tudo o que ele tocava com as suas mãos, virava coisa colorida, até a dor que ele sentia era motivo de tinta que sorria”, homenageou.

Elifas nasceu em Rolândia, no Paraná, em 22 de agosto de 1946. Após se mudar para São Paulo, trabalhou em uma fábrica de fósforos na adolescência e começou a fazer caricaturas e pintar murais. Foi estagiário em agências de publicidade e chegou à editora Abril, onde ganhou destaque. Então, passou a produzir cartazes para peças de teatro, capas de livros e revistas, e, claro, as capas de discos. Produziu, ao todo, as capas de 362 álbuns, para artistas como Chico Buarque de Holanda, Elis Regina, Adoniran Barbosa, Paulinho da Viola, Martinho da Vila, Toquinho e Vinícius de Moraes. Confira algumas das capas.

O Brasil acaba de perder um de seus gênios.

O multiartista Elifas Andreato, responsável por icônicas capas da música brasileira, morreu aos 76 anos. pic.twitter.com/kl5fAUUqVU — TROPICÁLIA VIVA (@tropicaliaviva) March 29, 2022

Faleceu Elifas Andreato, um dos maiores capistas de música da história. Artista plástico cabuloso. Tive sorte de ver uma exposição dele uns anos atrás. Cresci rodeado de suas capas, a arte interna de Maravilha de Cenário sempre me deu medo quando moleque. Viva Elifas! pic.twitter.com/C5nckYACyh — Lima Neto🏳️‍🌈 (@rclimaneto) March 29, 2022

Morre Elifas Andreato, que desenhou capas de discos e livros que marcaram história! Gênio. pic.twitter.com/a5rIfXCCxx — Paulo Abrāo (@PauloAbrao) March 29, 2022

Triste pela morte de Elifas Andreato, nome tão importante da nossa arte e cultura. Hoje o mundo, e as capas de discos, perdem um pouco da cor, da graça e da alegria. pic.twitter.com/NpmIyoKWbq — Monica Benicio (@monica_benicio) March 29, 2022