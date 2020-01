Elliot Moss lança música inédita de novo álbum; ouça

Elliot Moss lança o disco ‘A Change In Diet’ nesta sexta-feira (17); ouça o single ‘Bodyintoshapes’

Divulgação Elliot Moss lança o disco 'A Change In Diet' nesta sexta-feira (17)



O músico Elliot Moss lançou nesta terça-feira (14) a faixa “Bodyintoshapes”, single do álbum “A Change In Diet”, que ele lança nesta semana.

A música é o último single do segundo disco do produtor, que ficou conhecido em 2015 com o álbum de estreia, “Highspeeds”.

Em um comunicado divulgado à imprensa, Moss explica que a nova música é sobre “se dobrar às necessidades do outro, concordar em mudar por alguém”. “[É sobre] Fazer tudo para preservar o amor, mesmo que isso signifique sacrificar o que te faz feliz”, continua.

Ele ainda comenta o nome do disco, que, em tradução livre, significa “mudança na dieta”. “Uma mudança na dieta é uma das primeiras coisas que qualquer terapeuta te recomenda”, diz. “O título é quase uma piada porque é tipo uma simplificação maluca do seu problema. Mas, ao mesmo tempo, não é errado.”

Ouça a música abaixo:

O álbum “A Change In Diet”, o segundo da carreira de Elliot Moss, sai nesta sexta-feira (17).