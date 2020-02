Com pneumonia, Elton John perde a voz e abandona show na Nova Zelândia

O artista, que tem 72 anos, conseguiu cantar até a 16ª música de um repertório planejado de 25 faixas

EFE/EPA/ETIENNE LAURENT Elton John foi diagnosticado com pneumonia atípica



O cantor Elton John foi obrigado a suspender o show que realizava neste domingo (16), na cidade de Auckland, na Nova Zelândia, após perder a voz devido a uma pneumonia atípica que havia sido diagnosticada algumas horas antes.

“Sinto muito, sinto muito”, disse o artista britânico, em lágrimas, depois de ficar sem voz. O show em Auckland é o primeiro de uma série de três e parte da turnê mundial de despedida do cantor, “Farewell Yellow Brick Road”.

“Quero agradecer a todos que compareceram ao show de hoje à noite em Auckland. Algumas horas antes, eu fui diagnosticado com uma pneumonia atípica, mas estava determinado a oferecer a você o melhor show humanamente possível. Toquei e cantei com todo o coração até que minha voz não aguentar. Estou decepcionado, profundamente chateado e envergonhado”, disse o cantor no Instagram. O artista, que tem 72 anos, conseguiu cantar até a 16ª música de um repertório planejado de 25 faixas.

Ainda não está claro se os outros shows de Elton John em Auckland, nos dias 18 e 20 deste mês, serão cancelados. A turnê de despedida começou em setembro de 2018 nos Estados Unidos e deve terminar no ano que vem, depois de mais de 300 apresentações em todo o mundo.

A pneumonia atípica é uma inflamação do tecido pulmonar, que causa dificuldades respiratórias, e geralmente é causada por outras bactérias que não a pneumonia comum e sintomas mais leves.

*Com EFE