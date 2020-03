Em isolamento, Chris Martin canta sucessos do Coldplay em live; assista

Reprodução/Facebook Chris Martin falou sobre a pandemia e incentivou fãs a continuarem em casa



Chris Martin, o vocalista do Coldplay, fez uma performance especial diretamente de casa, a fim de incentivar as pessoas em auto-isolamento devido à pandemia do novo coronavírus.

No Instagram, o cantor explicou que era para a banda estar reunida, mas que “cada um está em preso em um país diferente” por causa da doença.

Com meia hora de duração, Martin cantou sucessos pedidos por fãs que acompanhavam a live, sentado diante do piano ou com um violão. “A Sky Full of Stars”, “Trouble”, “Viva La Vida”, clássicos do Coldplay, estiveram no setlist.

Chris ainda fez um cover de “Life on Mars”, de David Bowie.

Assista: