Em nova fase da carreira, Manu Cabanas se inspira em Anitta e lança música com Suri7a

Manu Cabanas se destacou nas redes sociais cantando covers, mas, atualmente, a artista de 24 anos tem apostado em músicas inéditas e autorais. ‘Esqueça’ é o trabalho mais recente da cantora – canção que ela considera um divisor de águas em sua carreira. “É gratificante demais lançar meu próprio single e ver a aceitação do público. As pessoas estão se identificando com as minhas músicas e pedindo cada vez mais”, comentou Manu em entrevista à Jovem Pan. Na canção, a artista faz um feat com o produtor musical Suri7a. A parceria surgiu porque ela estava em busca de um produtor que a ajudasse a demonstrar em sua nova música seu amadurecimento profissional. “No meu quarto, tenho meu home-studio e o assessor da Manu me procurou para fazer um remix para ela, pois também trabalho como DJ. Ela queria trazer uma cara mais atual para o som e eu fui buscar essa mudança na música eletrônica, mas sem perder a essência do pop que a Manu já carrega”, contou Suri7a.

A parceria durante a produção da música deu tão certo que Suri7a também soltou a voz. "A nossa sintonia gravando deu tão certo que acabamos decidindo que ele faria parte do feat e cantaria a música", comentou Manu. O produtor topou o desafio, pois já estava com planos de explorar o seu lado cantor. "Eu já vinha considerando fazer um projeto com meus próprios vocais há um certo tempo e, enquanto eu fazia as primeiras tentativas, surgiu a possibilidade de compor e produzir essa música com a Manu", explicou. Dançante e sensual, 'Esqueça' indica o caminho que a cantora pretende seguir na música. À Jovem Pan, Manu disse que suas inspirações são nacionais e internacionais. "Minhas referências na música são várias. Nacional é a Anitta! Acho ela visionária, sabe onde quer chegar e como chegar, tenho muita admiração por tudo que ela conquistou e, querendo ou não, ela abriu portas para todos nós, artistas, para o mercado lá de fora", afirmou. "Já na 'gringa', eu me inspiro muito na Ariana Grande e na Camila Cabello, que também são duas artistas completas." Para o futuro, Manu planeja novos feats e lotar sua agenda de shows. "Tem muitas novidades vindo ainda esse ano", adiantou.