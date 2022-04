Entenda por que a fala de Anitta sobre ‘diversão e sexo’ no Brasil gerou tanta polêmica

Cantora diz que declaração foi tirada de contexto pela revista americana ‘Nylon’; brasileira se apresentará no festival Coachella

Reprodução/Instagram/anitta Cantora gerou polêmica e disse que sua fala foi tirada de contexto



Uma declaração da cantora Anitta à uma revista americana gerou polêmicas ao longo da semana. Em entrevista à “Nylon“, que será distribuída no festival Coachella, Anitta disse que “no Brasil, todo mundo quer se divertir e transar e eu quero trazer essa energia para cá”. A fala da cantora foi repercutida de forma negativa nas redes sociais, onde os fãs acusaram a cantora de estimular a imagem sexualizada da mulher brasileira fora do país. Depois da repercussão negativa, Anitta se posicionou sobre o assunto, dizendo que estava com “ódio” da situação e que sua declaração foi tirada de contexto pela publicação americana. “Infelizmente ainda não consigo colocar o Paulo pra controlar essas coisas fora do país. Porque se eu conseguisse meu amor… sabe quando que iam fazer sensacionalismo comigo??? Na ‘pqp’ … mano eu ‘tô’ soltando fogo pelo nariz. Meu Deus tira de mim todo o ódio pelo amor”, disse em uma rede social citando seu assessor de imprensa. “Frustrante. Cansativo. Desestimulante”, continuou a cantora. Depois da polêmica, a publicação original com a capa da revista foi excluída das redes sociais do veículo.

Em resposta a uma publicação que contou a história da polêmica, Anitta disse que já recebeu a entrevista na íntegra e que, assim que tiver autorização, irá divulgar o material e provar que o contexto de sua declaração foi alterado. “Eu já expliquei aqui no Twitter por alto o que aconteceu. Não pedi desculpas porque não me arrependo do que eu falei. Recebi a entrevista na íntegra e quando eu tiver permissão postarei o trecho pra provar que minha frase teve um contexto completamente plausível que não tem nada a ver com a conotação que foi colocada nesta capa. A revista já pediu desculpa e está removendo”, esclareceu Anitta.

Oi gatinhossssss. Vou responder vocês só pq meus fãs tão implorando por um fecho faz tempo rss e eu sou uma mera funcionária do meu fandom então vamos lá… — Anitta (@Anitta) April 6, 2022

Confira algumas reações de fãs à capa da revista:

foi pra isso que anitta ganhou visibilidade e fama internacional? pra reforçar uma imagem bizarra e sexualizada do brasil que eu achei que ela mesma queria quebrar? porra, to decepcionada — valentina (@lifetimefreire) April 4, 2022

Essa capa da Anitta me atingiu como uma pedra Ser uma mulher brasileira no exterior é super difícil Já fui sexualizada morando no exterior diversas vezes É uma sensação muito ruim — Marina (@marinarosignoli) April 5, 2022

Gringo já tem uma visão ruim e sexualizada de br, daí anitta vai lá e sai falando como se todo mundo transasse em cada esquina. vai se fuder. fale por ela caralho. o país não se resume a ela — titia tóia (@nightglowls) April 4, 2022