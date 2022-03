Equipe da ‘Turma da Mônica’ se explica após chamar música de Karol Conká de ‘chatíssima’

Cantora pediu no Twitter a opinião dos seguidores sobre a recém lançada ‘Paredawn’ e se surpreendeu com a resposta que recebeu; tudo não passou de uma confusão

Reprodução/Globo/10.03.2021 Karol Conká lançou a música 'Paredawn' e quis saber a opinião dos seguidores



O perfil oficial da “Turma da Mônica” no Twitter virou assunto nesta sexta-feira, 18, após chamar a nova música de Karol Conká, Paredawn, de “chatíssima”. A cantora, que saiu do “BBB 21” com a maior rejeição da história do reality show no mundo, demonstrou espanto com o comentário, mas tudo não passou de uma confusão que começou quando a rapper perguntou na rede social: “Gente, me contem o que vocês acharam de Paredawn? Quero saber”. O perfil da “Turma da Mônica”, que tem comentado sobre o “BBB 22” no Twitter, disse que achou chata, pois pensou que Karol estava se referindo a formação do paredão que começou a ser formada na última quinta-feira, 17, na qual Gustavo foi indicado pelos ex-participantes do reality.

Achando que sua música estava sendo criticada, a ex-BBB comentou: “É o quê, querida?!”. O perfil da “Turma da Mônica” explicou a confusão: “Achei que era sobre o paredão de ontem. Amamos a Mamacita. Foi engano (risos)”. Os fãs de Karol, no entanto, começaram a criticar o tweet e pediram a demissão do profissional que fez o post. O perfil atacado se posicionou e ameaçou deixar o Twitter alegando que “está ficando chato” usar a rede social: “Normal o ranço, mas pedir demissão de adm marcando o chefe não é legal”. Por outro lado, Karol entendeu a confusão e deu risada da situação. “Mamacita perceba que você tem nosso follow. Perdoa”, pediu a equipe de redes sociais da empresa de Mauricio de Sousa. “Está tudo bem! Estou entrando na zoeira (risos)”, respondeu a rapper. Em clima de paz, o perfil da “Turma da Mônica” brincou com a cantora: “O tweet depois do tombo! Limpa tudo”.

Chatíssimo — Turma da Mônica (@TurmadaMonica) March 18, 2022

Tá tudo bem! To entrando na zoeira 😂🥰 — Karol Conká (@Karolconka) March 18, 2022

Normal o ranço, mas pedir demissão de adm marcando o chefe não é legal. Excluímos o Tweet. Abs Bn — Turma da Mônica (@TurmadaMonica) March 18, 2022