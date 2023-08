Equipe de MC Marcinho desmente morte do cantor: ‘Segue em estado gravíssimo’

Funkeiro está internado desde junho deste ano para o tratamento de problemas cardíacos e renais

Reprodução/Instagram/@mcmarcinho MC Marcinho está internado no Rio de Janeiro



A equipe do cantor MC Marcinho desmentiu o boato de que o cantor teria morrido. Segundo a assessoria, o funkeiro segue internado no hospital Copa D’Cor. “MC Marcinho segue em estado gravíssimo, mas ainda com vida. Contamos com as orações de todos, que seja feita a vontade de Deus”, relatou o comunicado oficial. O carioca está internado desde junho deste ano para o tratamento de problemas cardíacos e renais. Nos últimos dias, o estado de saúde do cantor teve piora e amigos e familiares usaram as redes sociais para pedir doações de sangue. O quadro do MC piorou após ser diagnosticado com uma infecção generalizada. Percurssor do funk carioca, MC Marcinho ficou conhecido pelas músicas “Glamurosa” e “Rap do solitário”.