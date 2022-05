Eric Clapton contrai Covid-19 e cancela shows

Astro de 77 anos tomou vacina contra a doença, mas se manifestou contra ela em diversas ocasiões

Majvdl/Creative Commons Artista afirmou que não vai tocar em espaços que só recebem vacinados



O astro do rock Eric Clapton, de 77 anos, contraiu Covid-19 e teve que cancelar duas apresentações que estavam marcadas para ocorrer em Zurique, na Suíça, nesta terça, 17, e em Milão, na Itália, na quarta, 18. Segundo postagem da equipe de Clapton na página dele no Facebook, o guitarrista está com a doença desde sua segunda apresentação no Royal Albert Hall, em Londres, neste mês de maio. “Ele foi informado por seus consultores médicos que, se retomarmos as viagens e os shows muito cedo, isso poderia atrasar substancialmente sua recuperação total, após intensa discussão interna”, diz o comunicado, que termina em tom otimista, acreditando que o músico estará saudável novamente para poder realizar as apresentações programadas para este fim de semana.

Embora tenha tomado as duas doses de vacinas contra a Covid-19, Clapton se manifestou diversas vezes contra os imunizantes durante a pandemia, e mais ainda contra locais que exigem o passaporte de vacinação para acesso a shows. Ele chegou a dizer que não se apresentaria nesses locais, embora tenha quebrado a promessa e feito um show em Nova Orleans, nos Estados Unidos, tinha a exigência em janeiro de 2022. Clapton também espalhou notícias falsas sobre a vacina, afirmando que qualquer pessoa que tomou a vacina é vítima de hipnose em massa e que haviam mensagens subliminares na publicidade que faziam os indivíduos decidirem se imunizar. Além disso, afirmou ter tomado a vacina por pressão e que os efeitos para ele haviam sido “desastrosos”. O astro também lançou uma música contra o isolamento social, em parceria com Van Morrison.