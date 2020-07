Evanescence divulga ‘The Game Is Over’, single de próximo álbum; ouça

Próximo álbum da banda, ‘The Bitter Truth’, ainda não ganhou data de lançamento

Reprodução/Instagram Faixa deve ganhar um clipe na sexta-feira (3) seguido de live com Amy Lee



Saiu na quarta-feira (1º) o novo single do Evanescence. A faixa “The Game Is Over” faz parte do próximo álbum da banda, “The Bitter Truth”, que será disponibilizado ainda neste ano para os fãs.

Em abril, a banda liderada por Amy Lee divulgou outra música do futuro álbum, “Wasted On You”. O Evanescence tinha previsão de sair em turnê neste ano, mas precisou adiar todas as datas por causa da pandemia de coronavírus.

“The Game Is Over” deve ganhar um clipe na sexta-fera (3) e, após a divulgação do vídeo, Amy Lee deve fazer um bate-papo online com os fãs nas redes sociais.

Ouça a nova música abaixo: