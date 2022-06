Fã de 20 anos cai de camarote em show de Harry Styles na Escócia

Queda foi de 10 metros durante apresentação em Glasgow; jovem foi liberado do hospital nesta terça

Reprodução Cantor se apresentava na Escócia quando um fã se desequilibrou e caiu em estádio



Um jovem fã de 20 anos caiu de uma altura de 10 metros de um estádio durante show do cantor Harry Styles no último sábado, 11. Dylan Wood foi com amigos do trabalho para uma área VIP do estádio Ibrox, em Glasgow, na Escócia, e caiu da casada. Ele perdeu a consciência e foi encaminhado para o Hospital Queen Elizabeth. Sua mãe revelou que ele foi colocado em ‘suporte de vida’. “Nós não sabíamos quais lesões ele tinha, então ele foi colocado em um ventilador para mantê-lo estável. Os exames voltaram todos claros e ele não tem nenhum osso quebrado”, revelou Marion Hawkins. Wood está com os dois olhos roxos, teve uma concussão e pequenas contusões, e foi liberado do Hospital nesta terça-feira. “É um completo milagre que ele ainda esteja aqui, saindo apenas com cortes e arranhões. Eu estava doente assistindo o vídeo disso”, completou a mãe.