Fãs do RBD disputam ingressos e se revoltam com pouca oferta de shows no Brasil

O grupo mexicano RBD tem causado uma quebra de expectativas entre os fãs brasileiros. Após o anúncio de uma turnê especial, os músicos da novela Rebelde confirmaram duas apresentações no país, com eventos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Com a alta demanda, alguns fãs se queixaram do número de shows em comparação com os Estados Unidos. O país da América do Norte receberá 37 shows, enquanto México e Brasil terão apenas 4 e 2, respectivamente. “Parece mentira. No Brasil, onde mais se tem fãs, dois shows. De verdade, parece mentira ou piada com os fãs brasileiros mesmo! Aqui, [deveria ter] no mínimo 6 shows, incluindo Porto Alegre”, reclamou um fã. “Ninguém nem conhece vocês nos EUA, viraram as costas para quem fez a fama do grupo, a América Latina. Se esses mil shows nos EUA floparem [fracassarem], não vou mentir que vai ser bem feito!”, exclamou outra. “O Brasil vem em peso comentar aqui, acho que foi o país que mais quis a volta do RBD, e ganha apenas dois shows. Lembrando que não só o Brasil é enorme como toda a América do Sul, que foram reduzidas a SP e Rio”, disse uma fã.

Com a baixa oferta, os fãs da banda dormem há pelo menos três dias em barracas no Estádio do Pacaembu, na capital paulista, para garantir ingressos. O RBD se apresenta em São Paulo, no Allianz Parque, no dia 17 de novembro; e no Rio de Janeiro, no Estádio do Engenhão, no dia 19 do mesmo mês. No entanto, um vácuo na agenda de quase 30 dias entre o show de Los Angeles e o primeiro no Brasil podem indicar a possibilidade da abertura de novas datas. A venda geral abre nesta sexta-feira, 27, pelo site de ingressos Eventim. Os valores variam entre R$ 210 e R$ 850. Apesar da alta expectativa, a turnê Soy Rebelde não performará com a formação original da banda. Com a ausência de Alfonso Herrera, apenas Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann e Christian Chávez se apresentarão.

Chegando agora no Pacaembu. A fila está dessa forma! RBD #SoyRebeldeTour pic.twitter.com/ZMRgeriY80 — Guilherme Mendes (@mendesguilh3rme) January 24, 2023