Fez história! Drake comemora novo recorde na parada da Billboard com champanhe

Reprodução/Instagram Drake quebrou mais um recorde da Billboard



Drake resolveu comemorar seu novo recorde na parada da Billboard em grande estilo – como de habitual. O rapper, desta vez, usou seu Instagram para estourar garrafa de champanhe em celebração.

O canadense apareceu pela 208ª vez na prestigiada lista Hot 100, com “Oprah’s Bank Account”. Com a marca, ele ultrapassou o elenco da série “Glee”, que detinha o título da parada de singles.

Drake está acostumado a quebrar recordes. Com o álbum “Scorpion”, de 2008, por exemplo, ele emplacou nada menos do que 28 faixas em uma semana. No mesmo ano, ele foi o artista mais ouvido, além de quebrar recorde dos Beatles, por maior número de músicas no top 10 em um ano.