Festival ‘The Town’ apresenta palcos e estrutura inspirada em São Paulo

Idealizado pelos organizadores do Rock In Rio, evento terá sua primeira edição em 2023; palcos são inspirados em diversas regiões da cidade

Reprodução/Twitter @thetownfestival Palcos serão destinados a diferentes estilos musicais



Idealizado pelos mesmos organizadores do Rock In Rio, o festival The Town está ganhando forma e sendo apresentado para o público. Depois de estrear nas redes sociais na quarta-feira, 10, o festival divulgou detalhes sobre sua estrutura, anunciando que contará com sete espaços que irão compor a Cidade da Música, incluindo cinco palcos, para receber os artistas. Cada um dos palcos tem inspiração em marcos da arquitetura paulistana. O principal palco será o Skyline, que, de acordo com o evento, “vai celebrar todo o poder da arquitetura paulistana e receber os maiores artistas do planeta” e será responsável pela queima de fogo ao fim dos dias do evento. O palco The One vai explorar as diferentes culturas da cidade e, segundo a organização, receberá a “maior diversidade de ritmos e mistura de estilos”. Inspirado no Centro da cidade, o São Paulo Square será o palco dedicado ao jazz, ao blues e às big bands. Inspirado pela arquitetura das antigas fábricas da cidade, o palco Factory será dedicado à arte contemporânea e ao hip-hop. Por fim, o New Dance Order será o local da música eletrônica e promete receber “os maiores DJs do mundo”. Até o momento, nenhuma atração foi anunciada para o evento, que terá sua primeira edição em 2023 na cidade de São Paulo.