A terceira edição do evento de música brasileira divulgou nesta quarta-feira (5) os horários das apresentações, que ocorrerão nos dias 29 e 30 de junho, na capital paulista; ainda há ingressos disponíveis

Montagem/Divulgação/Léo Aversa/Gabriela Schmidt Com a proposta de valorizar a música brasileira, o festival mistura veteranos como Alcione, Adriana Calcanhotto e Djavan e novatos



O Festival Turá, marcado para os dias 29 e 30 de junho, em São Paulo, divulgou nesta quarta-feira (5) os horários dos shows de sua terceira edição. As apresentações ocorrerão no gramado do Parque Ibirapuera. Com a proposta de valorizar a música brasileira, o festival mistura veteranos e novatos. No sábado (29), as atrações são a cantora Filipe Catto e a banda Nação Zumbi, que celebrará os 30 anos do icônico disco “Da Lama ao Caos”, um marco do movimento manguebeat. Os cantores e compositores Chico César e Zeca Baleiro vão apresentar juntos o show do recém-lançado álbum “Ao Arrepio da Lei”. Já a dupla Chitãozinho & Xororó estreia em festivais do gênero e encerra o primeiro dia em show previsto para começar às 20h25. Será a primeira vez que os irmãos se apresentarão dentro do parque.

No domingo (30), os destaques são as cantoras Alcione e Adriana Calcanhotto. Calcanhotto sobe ao palco acompanhada de Rubel, estrela da nova geração. Entre as apostas desta edição estão Mãeana, Gabi Matos, Assucena e Lys Ventura. Caberá ao ícone da MPB, Djavan, encerrar o festival, com show marcado para 20h25. Ainda há ingressos disponíveis para os dois dias do Festival Turá, com valores entre R$ 187 e R$ 720.

Confira os horários dos shows do Festival Turá

Sábado (29/6):

Palco BB

11h30 – Os Garotin

12h15 – Kim Cotrim

12h50 – Filipe Catto

Cortejo

13:35 – Cornucópia Desvairada

Palco Hering

14h10 – Chico César & Zeca Baleiro

15h05 – Carol Tucuju

15h40 – Banda UÓ

16h40 – DJ Paulão

17h15 – Nação Zumbi (30 anos Da Lama Ao Caos)

18h15 – Paulete Lindacelva

18h50 – Fresno convida Pabllo Vittar

19h50 – DJ Sophia

20h25 – Chitãozinho & Xororó

Domingo (30/6)

Palco BB

11h30 – Mãeana canta JG

12h15 – Gabi Matos

12h50 – Assucena

Cortejo

13:35 – Grupo Maracatu Bloco de Pedra

Palco Hering

14h10 – MC Cabelinho

15h05 – Odara Kadiegi

15h40 – Adriana Calcanhotto convida Rubel

16h40 – Lys Ventura

17h15 – Armandinho

18h15 – DJ Kokay

18h50 – Alcione

19h50 – Ubunto

20h25 – Djavan