Filho homenageia Michael Jackson 15 anos após morte do Rei do Pop

Prince Jackson, primogênito de Michael Jackson, utilizou as redes sociais para prestar uma homenagem ao pai, falecido há exatos 15 anos. Em um Stories publicado nesta terça-feira (25), o jovem de 27 anos compartilhou uma imagem do Rei do Pop durante o intervalo do SuperBowl de 1993, acompanhada da música “We are the world”. Michael Jackson, conhecido por seu talento musical e habilidades de dança desde a infância com os Jackson Five, faleceu em 25 de junho de 2009 devido a uma parada cardíaca causada por intoxicação de substâncias anestésicas. Na época, ele estava ensaiando para a turnê “This is it”, que teria 50 shows e seria realizado em Londres. Apesar de ter sido absolvido em um julgamento em 2005 por acusações de abuso sexual, Michael Jackson enfrentou controvérsias ao longo de sua carreira. No entanto, seu legado artístico continua vivo, como evidenciado pelo sucesso do podcast que revisita sua vida e obra, além do canal oficial do artista no YouTube, que ultrapassou 30 milhões de inscritos. Além disso, um musical baseado na vida de Michael Jackson, intitulado “MJ: The Musical”, continua em cartaz na Broadway e em West End, em Londres, com planos de expansão para outras cidades. Seu filho mais velho, Michael Joseph Jackson Jr., de 27 anos, formado em Administração pela Universidade Loyola Marymount, em Los Angeles, demonstra interesse em empreendedorismo e fundou a ONG Heal Los Angeles Foundation em 2016.

