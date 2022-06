Foo Fighters anuncia dois shows em homenagem ao baterista Taylor Hawkins

Apresentações acontecerão em setembro nas cidades de Londres e Los Angeles; atrações ainda não foram divulgadas pela banda

Reprodução/Instagram/slash Taylor Hawkins morreu durante a turnê da banda na América do Sul



O Foo Fighters anunciou dois shows em homenagem a Taylor Hawkins, ex-baterista da banda que morreu em março deste ano. As apresentações estão marcadas para acontecer nos dias 3 de setembro, em Londres, e 27 de setembro, em Los Angeles. “Para o nosso querido amigo, nosso incrível colega de banda… O Foo Fighers e a família Hawkins trazem para você os shows em tributo de Taylor Hawkins”, disse a banda ao anunciar os shows. O line-up dos shows ainda não foi anunciado pela banda de rock. A esposa do baterista, Alison Hawkins divulgou uma nota na qual agradece os fãs pelo apoio demonstrado ao ex-companheiro e à banda. “Nós consideramos cada membro da banda e do time parte da nossa família”, disse Alison. Hawkins morreu em Bogotá, na Colômbia, aos 50 anos enquanto a banda realizava uma turnê na América do Sul. A causa da morte não foi revelada.